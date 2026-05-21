15:45日銀債券市場参加者会合（銀行、証券） 18:00ビルロワドガロー仏中銀総裁、健全性監督破綻処理機構（ACPR）会議出席 21:00テイラー英中銀委員、MNI主催イベント出席 22日 0:00ベイリー英中銀総裁、イベント講演 0:30エルダーソンECB理事、イベント講演 1:20バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり） 2:00米10年インフレ連動債（TIPS）入札（1