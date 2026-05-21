テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンドに調整 0.7276ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7263エンベロープ1%上限（10日間） 0.719110日移動平均 0.718421日移動平均 0.7179一目均衡表・基準線 0.7176一目均衡表・転換線 0.7121現値 0.7119エンベロープ1%下限（10日間） 0.7093ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.7026一目均衡表・雲（上限） 0.7021