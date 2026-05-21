「HUAWEI FreeBuds Pro 5」レザーブルー ファーウェイ・ジャパンは、ブランド史上最高の音質とノイズキャンセリングを実現したという完全ワイヤレスイヤフォン「HUAWEI FreeBuds Pro 5」を、5月21日に発売した。グレーとゴールド、ヴィーガンレザーを使った特別モデルのレザーブルーを用意する。価格はオープンで、市場想定価格はグレーとゴールドが2