女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が21日までにインスタグラムを更新。笑顔あふれる水着姿に反響が寄せられている。小池は「暑くて暑くて夏ー！な日々だったけど明日は雨みたいだね」と書き出し、「週の真ん中がんばろうね〜」と呼びかけた。そして「みんなはもう冷房入れたー？わたしはまだー本日もお疲れ様でしたおやすみなさい」とつづり、ピンクのひもビキニ姿を公開した。この投稿に「ピンク似合っててカワイイで