長野県諏訪市で開かれた「拉致被害者関係市連絡会」＝21日午前北朝鮮から帰国した拉致被害者が住む新潟県柏崎市と佐渡市、福井県小浜市は21日「拉致被害者関係市連絡会」を長野県諏訪市で開いた。3市の市長が出席し、早ければ秋にも佐渡市に政府や米国の関係者を招いて、同市に住む曽我ひとみさん（67）と共に集会を開く方向で一致した。連絡会代表の桜井雅浩柏崎市長は会議後の取材に「北朝鮮へのアプローチを国にしっかりや