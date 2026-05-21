２１日午前９時半頃、茨城県常総市大輪町の圏央道内回り坂東インターチェンジ（ＩＣ）―常総ＩＣ間で、大型トラックと貨物車など４台が絡む玉突き事故があった。貨物車の男性（６８）が搬送先の病院で死亡が確認され、７人が軽傷を負った。県警によると、大型トラックが、渋滞で止まっていた貨物車に追突し、そのまま前方の乗用車２台に衝突した。県警高速隊は、大型トラックを運転していた男（４８）を自動車運転死傷行為処