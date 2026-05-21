BTSが、テイラー・スウィフトを超えた。ビルボードの最新チャート「グローバル200」（23日付）で6度目の1位を獲得した。同チャートは、細分化されたチャートの1つで、米国を除く全世界200カ国と地域のストリーミングまたはダウンロード回数をもとに順位を付けるもの。BTSのアルバム「ARIRANG（アリラン）」のタイトル曲「SWIM（スイム）」が、同チャートで2週連続1位となり、今年同チャートで6度目の1位を記録した。6度の1位は、テ