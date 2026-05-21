中国・上海の日本料理店で日本人を含む3人が切りつけられた事件について、中国を訪問している堀井外務副大臣は21日、「容疑者の厳正な処罰」を求めるなどと述べました。19日、上海の日本料理店で日本人2人を含む3人が刃物を持った男に切り付けられ、けがをしました。APECの貿易大臣会合に出席するため、中国を訪れている外務省の堀井副大臣は21日北京で取材に応じ、外務省から中国側に申し入れをしたことを明らかにした上で、「容