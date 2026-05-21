グラビアアイドル山田あい（22）が、21日までにXを更新。グラビア撮影会を当日キャンセルしたことについて、改めて謝罪した。山田は、10日に埼玉県内で開催の「はなまる2026大プール撮影会」に出演予定だったが「本日当日にも関わらずプール撮影会を体調不良で欠場になってしまって、本当にごめんなさい」と当日に出演をキャンセルし、Xで謝罪していた。山田は今回の投稿で、改めて「5月10日に予定しておりました撮影会につきまし