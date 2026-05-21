アルティーリ千葉は5月21日、D.J・ニュービルと2026－27シーズン選手契約が合意に至ったことを発表した。 22日に34歳の誕生日を迎えるニュービルは、193センチ96キロのポイントガード兼シューティングガード。フランス、トルコ、ベルギー、ニュージーランド、ポーランド、オーストラリアのチームを経て、2020－21シーズ