日本代表の松本良一フィジカルコーチが21日、報道陣の取材に応じ、大会初戦まで1か月を切った北中米ワールドカップ期間中のコンディション管理について展望を語った。福岡市北九州市出身の松本コーチは2012年から17年に森保一監督が率いた広島のフィジカルコーチを担当し、翌18年から東京五輪に臨むU-21日本代表のフィジカルコーチとして森保ジャパンに入閣。同年9月からはA代表兼任となり、東京五輪後はA代表専任として、選手