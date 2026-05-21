◆■Bリーグ史上初の試み 5月21日、Bリーグは、フィリピン・マニラで「B.LEAGUE MANILA GAMES 2026」を開催することを発表した。海外クラブとの交流が広がるなか、Bリーグ主管でBリーグクラブ同士が海外で試合を行うのは初めてとなる。 同大会は、9月9日、10日の2日間にわたって行われるプレシーズンマッチ。会場は「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」決勝も開催さ