日本の空に、ビッグニュースが飛び込んできました。スカイマークは、日本の航空会社として初めて受領した最新鋭機「ボーイング737-8型機（機体記号：JA738A）」の運航開始日を2026年5月28日（木）に決定したことを発表しました。初便は東京（羽田）発福岡行きの「SKY003便（07:35発）」を予定しており、当面の間は同路線を中心に最新の空の旅を提供します。燃費効率と航続距離が大幅に向上しており、全席コンセント完備の新シート