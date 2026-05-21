アルビレックス新潟レディースの元日本女子代表(なでしこジャパン)FW川澄奈穂美が19日、自身のインスタグラム(@naho_kawasumi_9)でファッションブランド『PIKO KAILA(ピコカイラ)』とのコラボを発表した。川澄は「PIKO KAILAさんとコラボ〜 Tシャツ、ロンT、キャップをデザインしました とっても気に入っています 世代性別問わずご着用いただけます」と綴り、コラボアイテムに身を包んだ写真を複数アップしている。2011年のF