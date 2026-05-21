鹿島アントラーズは21日、フクダ電子アリーナで17日に開催されたJ1百年構想リーグEAST第17節・ジェフユナイテッド千葉戦で、鹿島サポーターの違反行為が認められ、当該者1名に処分を科したことを発表した。鹿島は同試合で千葉に2-0で勝利。1試合を残してEAST首位を確定させていた。クラブは概要について公式サイトで「試合前、立ち入り禁止エリアへ侵入し、安全確保上、危険な状態を引き起こす可能性のある会場運営の妨げに