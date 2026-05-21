グローバル・ワン不動産投資法人 [東証Ｒ] が5月21日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益は前の期比13.8％減の39.7億円になり、26年9月期も前期比11.3％減の35.2億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を3585円→3681円(前の期は4271円)に増額し、今期は3200円にする方針とした。 株探ニュース