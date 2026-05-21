テリロジーホールディングス [東証Ｓ] が5月21日大引け後(15:30)に配当修正を発表。27年3月期の期末一括配当を従来計画の5円→5.4円(前期は5円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主・投資家をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応え、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくため、資本コストを意識し