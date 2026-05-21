大和証券リビング投資法人 [東証Ｒ] が5月21日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益は前の期比3.9％増の68.6億円に伸びたが、26年9月期は前期比14.0％減の59億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を2600円→2630円(前の期は2700円)に増額し、今期は2510円にする方針とした。 株探ニュース