21日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数876、値下がり銘柄数511と、値上がりが優勢だった。 個別ではフライトソリューションズ、シリコンスタジオ、グローバルインフォメーション、シキノハイテック、ＡＫＩＢＡホールディングスなど7銘柄がストップ高。テクノアルファ、タカノ、マツモト、スマートバリューは一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル、Ｋ