21日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ209246 -12.4 62540 ２. 日経Ｄインバ 31087 -14.63454 ３. 野村日経平均 26289 -14.1 64530 ４. 日経ブル２ 1576918.7 675.0