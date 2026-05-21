21日の日経平均株価は前日比1879.73円（3.14％）高の6万1684.14円と6日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1013、値下がりは504、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げ。次いで東エレク が271.53円、アドテスト が270.32円、イビデン が149.84円、ＴＤＫ が99.56円と続いた。 マイナス寄与度