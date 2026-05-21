21日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数329、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータセクション、モイ、インティメート・マージャーがストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、ダイナミックマッププラットフォーム、シャノン、ｃｏｌｙ、エクサウィザーズなど11銘柄は年初来高値を更新。オンコリスバイオファーマ、Ａｅ