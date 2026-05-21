21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.6％減の4405億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.5％減の3449億円だった。 個別ではグローバルＸ中小型リーダーズ－日本株式 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ＮＥＸＴＦＵ