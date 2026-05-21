米メディア『Athlon Sports』は20日（日本時間21日）、MVP3度受賞を誇るエンゼルスのマイク・トラウト外野手に言及。「現実的なトレード先」として5球団を挙げた。かつての輝きを取り戻しつつある34歳を巡っては最近、米複数メディアが移籍に言及している。 ■「現実味を帯びてきた」 近年はケガの影響もあり、不本意なシーズンを送っていたトラウトだが、今季は健康を維持。19日（同20日）時点で12本塁打、25打点