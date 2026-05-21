◇ア・リーグブルージェイズ2−1ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（22）が20日（日本時間21日）、敵地でのヤンキース戦に先発し、6回2安打無失点の好投で今季2勝目。相手先発、キャメロン・シュリトラー投手（25）との“若手エース”対決を制した。イエサベージは初回、相手主砲・ジャッジを高め直球で空振り三振に仕留めるなど、3者凡退と抜群の立ち上がり。6回まで制