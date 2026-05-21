商業施設で女性のスカートの中を盗撮したとして逮捕された熊本市内にある県立高校の男性教諭（37）に対し、熊本簡易裁判所は14日付けで罰金50万円の略式命令を出しました。 【写真を見る】「盗撮のスリルを味わいたかった」女性のスカート内を盗撮した県立高校教諭に罰金50万円の略式命令熊本 「盗撮のスリルを味わいたかった」 この男性教諭は、今年2月、県北にある商業施設で面識のない女性のスカート内