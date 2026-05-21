◇第56回九州アマゴルフ選手権第3日（2026年5月21日北九州市門司ゴルフ倶楽部＝6685ヤード、パー71）2日目までの予選ラウンドを通過した上位70人による4日間72ホール競技の第3ラウンドが行われた。初日70、2日目も70で、ともに単独トップだった宮崎・日章学園中3年の張峻苒（ちょう・じゅんらん、15）がこの日は断続的な雨の中、1オーバー、72と踏ん張り、通算1アンダー、212で首位を守った。張は前半アウトで再三ショッ