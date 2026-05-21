「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効（やり直し）を求めた訴訟で、東京高裁（古田孝夫裁判長）は２１日、「合憲」と判断し、請求を棄却する判決を言い渡した。原告側は判決を不服として、上告する方針。二つの弁護士グループは、全国８高裁・６支部に同種訴訟を起こしている。判決は４件目で、いずれも「合憲」とされた。２月の衆院選