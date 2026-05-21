サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカムが、２１日までにインスタグラムを更新。元スパイスガールズのメンバーで妻のビクトリアとの間に授かった１人娘・ハーパーとの２ショットを投稿した。５１歳になったベッカムはブロンドヘアを少し伸ばして、現役時代より少し体型がふっくら。ヒゲを顎や口元だけではなく、頬まで伸ばしたイケオジになっている。両腕にはタトゥーが見え、かつての爽やかなイメージから一変してい