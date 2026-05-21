大相撲夏場所大相撲夏場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。10日目が行われた19日、大関・霧島（音羽山）の頭に貼られた巨大な絆創膏にファンの視線は集中。「痛々しい」「冷えピタにしか見えない」といった声があがっていた。注目が集まったのは、大関・霧島（音羽山）と西前頭5枚目・正代（時津風）の結びの一番。霧島の額には、その大部分を覆うような巨大な絆創膏が貼られていた。霧島は9日目の若元春