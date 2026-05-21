タイガー魔法瓶は5月19日、「熱中症と水筒に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年3月30日〜4月6日、全国の20代〜60代の男女608人を対象にインターネットで行われた。○4割以上が夏本番直前まで熱中症対策を開始せず熱中症対策をいつから始めるかという問いに対し、6月までに熱中症対策を開始する人が半数を超える一方、4割以上(43.1%)の人は夏本番直前(7月)まで対策を始めていないことが明らかになった。熱中症リスクは