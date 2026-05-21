アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの間に生まれた現在17歳のノックスが、いつの間にかイケメンに成長し、両親の面影を感じさせるルックスが注目されている。【写真】イケメンに成長した現在17歳のノックスMailOnlineによると、ノックスは先週末、母アンジェリーナや兄のマドックス、パックスとともに、米ジョージア州アトランタにある女子大学の名門スペルマン大学で行われた卒業式を訪れ、同学で心理学の学位を取得