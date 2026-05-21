奈良競輪Ｆ?「Ｋドリ杯京つつじ賞ｉｎ奈良」は２１日、２日目を開催。６Ｒのガールズ予選２は打鐘から果敢にカマした松井優佳（２７＝大阪）が初日に続く２着で順当に決勝進出を決めた。４月松戸Ｇ?オールガールズクラシックをのぞく通常開催では、２月取手の初日からこれで２０走連続の確定板入り。１２４期の養成所順位２位の鳴り物入りで２０２３年にデビューして以降、決勝の常連ではあったが、近況はさらに安定感が増して