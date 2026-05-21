GENSEN HOLDINGSは8月11日から、夕食バイキングの特別メニュー「いくらかけ放題」を大江戸温泉物語グループ71施設で提供する。いくらかけ放題○「いくらかけ放題」お盆限定で提供同企画は8月11日〜8月15日の5日間限定で実施する。「わんわんリゾート 矢田屋松濤園」を除く、夕食バイキングを提供する全施設が対象となる。各施設では、お盆期間の予約を受け付けている。高級食材として知られる「いくら」は、幅広い世代に愛されるだ