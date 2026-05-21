水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第8話が20日深夜に放送され、衝撃的なラストを迎えると、ネット上には「凄い展開」「天国から地獄！」「さらに復讐に燃えるやつ」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】復讐同盟に内紛勃発！『サレタ側の復讐』第8