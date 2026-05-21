ＪＲＡは５月２１日、第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）のファン投票第２回中間発表を行った。有効投票数は２９９万８２６８票。第１位は第１回中間発表と変わらず、大阪杯、天皇賞・春を連勝したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で、２６万３２９２票を集めた。第２位は２５万２８８７票で昨年の同レース覇者のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石