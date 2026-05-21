◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）日本相撲協会は夏場所１２日目から休場した大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の診断書を公表した。診断書には「腰椎捻挫全治約１０日間の見込み」と記されていた。琴桜はここまで３勝８敗。前日の１１日目に負け越しが決まり、名古屋場所のカド番が決まっていた。師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は、６月のパリ公演などについて「本人もそれを目標にやっている」と話している