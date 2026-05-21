◆陸上関東学生対校選手権第１日（２１日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）女子１部４００メートル準決勝が行われ、日体大の青木アリエ（４年）が５５秒２３の２組１着で順当に決勝進出を果たした。決勝は２２日で、優勝すれば３連覇となる。昨年の静岡国際で日本記録を上回る５１秒７１をマークして優勝し、一躍注目を集めた青木。直近では１７日のセイコー・ゴールデングランプリ（東京・ＭＵＦＧスタジアム）に出場し