ＤｅＮＡは２１日、８月４〜６日の阪神戦（横浜）で開催する「ＹＯＫＯＨＡＭＡＳＴＡＲ☆ＮＩＧＨＴ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ横浜銀行」で選手らが着用し、来場者にレプリカ配布するスペシャルユニホームのデザインが決定したと発表した。今年のイベントテーマは「ＢＬＵＥＢＩＲＤ―希望は、未来（そら）へ―」。横浜を愛する人々がともす“希望の光”が重なり合い、街中に希望があふれたとき、未来の象徴