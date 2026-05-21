大相撲の大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が夏場所１２日目の２１日、日本相撲協会に休場を届け出た。１１日目に負け越しが決まり、名古屋場所のカド番が決まっていた。今場所は横綱・大の里（二所ノ関）、大関・安青錦（安治川）が初日から休場。横綱・豊昇龍（立浪）も初日に負傷し、２日目から休場していた。これで２横綱２大関が不在の非常事態。番付上位で出場しているのは大関・霧島（音羽山）のみとなった。横綱・大関が４人以