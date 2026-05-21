◇ラグビー「ＮＴＴリーグワン２０２５―２６」プレーオフ準々決勝東京ＳＧ―ＢＲ東京（２３日、秩父宮ラグビー場）ラグビー・ＮＴＴリーグワンでプレーオフ（ＰＯ）準々決勝のＢＲ東京戦（２３日、秩父宮ラグビー場）に臨む東京ＳＧは２１日、都内で練習を公開した。この日は試合登録メンバーが発表され、元日本代表で今季限りでの現役引退を表明しているＣＴＢ中村亮土は１２番で先発する。取材に応じ「準備はバッチリです。