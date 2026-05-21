６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、ＮＨＫが地上波で中継する日本戦全試合の解説をサッカー元日本代表ＭＦの本田圭佑が務めることが２１日、同局から発表された。本田はこの日、都内の同局で会見を行い、優勝国の予想をぶち上げた。本田は紺のスーツ姿で登場。報道陣から優勝予想を問われると「希望は日本ですね。一択です」とキッパリ。少し考えてから「一番優勝する確率が高いと思うのはフラ