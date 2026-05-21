中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が北京で会談、経済協力などの関係強化を確認するなかで、2026年5月20日放送の「深層NEWS」（BS日テレ）はロシアが中国と連携して日本に対して情報戦を展開している可能性があると指摘した。情報戦でロシアと中国が相互補完的に活動する傾向ホルムズ海峡の封鎖に関しては今年3月、ある偽情報がSNSを通じて拡散された。それは「日本の主要石油会社はロシアからの石油輸入を再開した」