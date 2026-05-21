元TBSのフリーアナウンサー・進藤晶子(54)が18日、自身のインスタグラムを更新し、和服姿を披露した。 【写真】19歳の娘を必死に笑わせようとする母・進藤晶子アナ 撮影スタジオでおどけるような顔を見せているショット。隣ではひざまずいた男性がやはりおどけるようなしぐさを魅せている。「さあ、これはなにをしているでしょう?」と問いかけた上で「そう、被写体を笑かしているのです。カメラマンさんと一緒に