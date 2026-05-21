JR九州によりますと、21日午後2時すぎ、JR鹿児島線の天拝山と原田の間で、線路付近に人が倒れているのが確認されました。倒れていたのは、現場で何らかの作業していたJRの関係者で、病院に運ばれ、意識はあるということです。詳しい状況は分かっていません。安全確認のため、鹿児島線は二日市と鳥栖の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後3時40分ごろ、再開しました。