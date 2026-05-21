21日にメンバー発表を行った日本サッカー協会（JFA）は、5月21日になでしこジャパン（日本女子代表）のメンバー発表会見を行った。6月6日に行われる南アフリカ女子代表との国際親善試合が初陣となる狩野倫久新監督は「自分のキャラクターでコンセプトを超えていける選手」を、世界一の奪還をキーワードとするチームに必要な戦力だと話した。なでしこジャパンは2024年12月に初の外国人監督としてニルス・ニールセン監督が就任し