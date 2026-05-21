北朝鮮がネゴヒャン女子サッカー団（以下、ネゴヒャン）のアジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）決勝進出の知らせを21日、伝えた。北朝鮮メディアがネゴヒャンチームの韓国訪問を伝えたのは初めてだ。しかし、応援団の構成など競技場内外の雰囲気などには言及しなかった。国際試合に参加したにすぎない点を強調し、「敵対的二国家論」の基調を可視的に強調しようとするねらいではないかとの見方が出ている。