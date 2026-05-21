栃木県上三川町の住宅で14日、住人の冨山英子さん（69）が胸など20か所以上を刺され、殺害された強盗殺人事件。冨山さんの息子2人も負傷し、飼い犬も殺害されたとみられている。 県警は同日から16日にかけ、実行役とみられる神奈川県在住の16歳の男子高校生4人を相次いで逮捕。さらに17日には指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の竹前美結容疑者（25）を強盗殺人容疑で逮捕した。 少年らは事件当日、栃木県内に