秋篠宮ご夫妻は、国学院大学博物館で行われている日本とベルギーの国交樹立160周年を記念した特別展を鑑賞されました。秋篠宮ご夫妻は21日午前、東京・渋谷区の国学院大学博物館を訪問されました。博物館では、日本とベルギーの国交樹立160周年を記念して両国の交流の軌跡をまとめた特別展が行われています。秋篠宮ご夫妻は、明治天皇からベルギー側に贈られたという宮川香山作の花瓶と、金地の文箱などをご覧になりました。秋篠宮