インドネシア・エアアジアは、デンパサール〜メルボルン・アデレード線を運休する。中東情勢の影響で燃料価格が高騰しているため、現時点で運航可能な路線にネットワークを再編する必要性が生じたと説明している。最終運航日はメルボルン・アデレート発6月18日。予約客には、支払手段もしくはクレジットアカウントへの返金を案内する。デンパサール〜メルボルン線はクアラルンプール経由への振り替えも可能となる。